H' के बिना ही अब अमरावती! राष्ट्रपति की मुहर, राजधानी की पहचान हुई पक्की

विभागों को तुरंत 'अमरावती' नाम इस्तेमाल करने का निर्देश

सभी सरकारी विभागों को तुरंत अपनी कागजी कार्रवाई में 'अमरावती' शब्द का उपयोग शुरू करने को कहा गया है। इस कदम से राजधानी की जगह और उसकी वर्तनी को लेकर जो सालों से चली आ रही बहस और कानूनी लड़ाइयां थीं, उन पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। सरकार का कहना है कि अमरावती के राजधानी के तौर पर पक्का होने के बाद अब निर्माण प्रोजेक्टों में तेज़ी लाई जाएगी और उन लोगों के लिए भी स्थिरता आएगी जिन्होंने इसके विकास के लिए अपनी ज़मीनें इकट्ठा की थीं।