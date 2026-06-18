NEET-UG की दोबारा परीक्षा के लिए NTA ने कसी कमर, छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी देश Jun 18, 2026

NEET-UG की दोबारा परीक्षा 21 जून को तय की गई है। दरअसल, पेपर लीक होने के कारण पहले हुई परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ऐसे में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने छात्रों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। NTA ने कहा, "शांत रहें, अच्छी नींद लें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान दें। आपसे बस यही उम्मीद की जाती है।" छात्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें।