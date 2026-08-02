प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर इमाम की दो टूक, कहा- पद की गरिमा रखें युवा
मुख्य इमाम डॉ उमर अहमद इलियासी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील का समर्थन किया है। यह समर्थन NEET परीक्षा के पेपर लीक मामले पर जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के बाद आया है। इन प्रदर्शनों के दौरान कुछ छात्रों ने प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत माता के बारे में अपमानजनक बातें कही थीं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी किया। इस संदेश में उन्होंने प्रदर्शनकारियों को 'गुमराह युवा' बताया और उन्हें माफ करने की बात कही।
इलियासी ने की प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रति सम्मान की अपील
डॉ इलियासी ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में अपनी राय रखने का अधिकार सबको है, लेकिन यह अधिकार प्रधानमंत्री कार्यालय का अनादर करने तक नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पद पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, राजनीतिक विचारों में भले ही मतभेद हों, इस पद का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों से अपने आचरण में गरिमा बनाए रखने की अपील की।
इलियासी ने की युवाओं से अहिंसक संवाद की अपील
इमाम इलियासी ने युवाओं से नफरत फैलाने या किसी को उकसाने के बजाय रचनात्मक बातचीत पर जोर देने को कहा। उनका मानना है कि किसी भी समस्या का स्थायी समाधान केवल सभ्य और शांतिपूर्ण संवाद से ही मिल सकता है। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद कुछ छात्रों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गईं। एक छात्र ने तो यह भी माना कि उसे गुमराह किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर समाज से अपील की कि वे युवाओं का सही मार्गदर्शन करें और देश के निर्माण के लिए एकजुट होकर काम करें।