प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर इमाम की दो टूक, कहा- पद की गरिमा रखें युवा

इमाम इलियासी ने युवाओं से नफरत फैलाने या किसी को उकसाने के बजाय रचनात्मक बातचीत पर जोर देने को कहा। उनका मानना है कि किसी भी समस्या का स्थायी समाधान केवल सभ्य और शांतिपूर्ण संवाद से ही मिल सकता है। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद कुछ छात्रों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गईं। एक छात्र ने तो यह भी माना कि उसे गुमराह किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर समाज से अपील की कि वे युवाओं का सही मार्गदर्शन करें और देश के निर्माण के लिए एकजुट होकर काम करें।