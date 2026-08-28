NEET लीक: NTA में 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति
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NEET पेपर लीक के हालिया विवाद के बाद सरकार हरकत में आई है। उसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति की है। IPS अधिकारी रवि कुमार सिंह और IAS अधिकारी प्रसन्ना वेंकटेश वी को डायरेक्टर बनाया गया है, जबकि अमित सामड़िया जोइंट डायरेक्टर के पद पर काम करेंगे।
NTA ओवरहॉल के बीच 3 हफ्ते की डेडलाइन
इन नए अधिकारियों को 27 अगस्त से 3 हफ्ते के भीतर (यानी 17 सितंबर 2026 तक) अपना पद संभालना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
यह बड़े बदलाव NTA की परीक्षा प्रणाली को ठीक करने की कोशिश का हिस्सा है। इस प्रक्रिया के तहत 4 स्तर वाली पेपर-चेकिंग प्रणाली लागू की जाएगी, 600 विशेषज्ञों को हटाया जाएगा और विषय विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा।