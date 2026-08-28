NEET लीक: NTA में 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति

इन नए अधिकारियों को 27 अगस्त से 3 हफ्ते के भीतर (यानी 17 सितंबर 2026 तक) अपना पद संभालना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

यह बड़े बदलाव NTA की परीक्षा प्रणाली को ठीक करने की कोशिश का हिस्सा है। इस प्रक्रिया के तहत 4 स्तर वाली पेपर-चेकिंग प्रणाली लागू की जाएगी, 600 विशेषज्ञों को हटाया जाएगा और विषय विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा।