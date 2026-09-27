NEET पेपर लीक का डर: NTA ने बदला कार्यालय, अब रहेगा CISF का पहरा

NTA ने अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के 39 जवान तैनात किए हैं। ये जवान एक्स-रे स्कैनर और मेटल डिटेक्टर की मदद से पूरे दफ्तर की सुरक्षा पर कड़ी नजर रखेंगे। अब कार्यालय में अंदर जाने के लिए खास पाबंदियां लगाई गई हैं। इमारत के अंदर कई गोपनीय जोन (कॉन्फिडेंशियल जोन) बनाए गए हैं, जहां सिर्फ अधिकृत लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) को भी नियुक्त किया गया है, जो साइबर सुरक्षा पर नजर रखेंगे। इसके अलावा, लगातार साइबर सुरक्षा जांच भी की जा रही हैं। इन सभी कदमों का मकसद यह पक्का करना है कि भविष्य में फिर कभी कोई परीक्षा लीक न हो।