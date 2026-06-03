दिल्ली के होटल में आग से 21 की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला, सहायता राशि घोषित देश Jun 03, 2026

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बुधवार को एक होटल में भीषण आग लग गई। इस भयानक हादसे में कम से कम 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें मध्य एशिया और अफ्रीका के कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है।