मालवीय नगर होटल आग: दिल्ली सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, जानिए किसे कितना मिलेगा देश Jun 04, 2026

दिल्ली के मालवीय नगर में 3 जून को फ्लोरिश स्टेज नामक बेड-एंड-ब्रेकफास्ट होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक घायल हुए हैं। घायलों में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस दुखद घटना के बाद दिल्ली सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। जिन परिवारों ने अपने किसी करीबी को खोया है, उन्हें सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे और घायलों को 5-5 लाख रुपये की मदद मिलेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैक्स साकेत अस्पताल जाकर पीड़ितों का हाल जाना। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी घायलों को बेहतर देखभाल और इलाज मिले।