केरल हाईकोर्ट के आदेश पर CBI का शिकंजा, 65 करोड़ रुपये के को-ऑप घोटाले में 12 पर FIR

CBI की एंटी-करप्शन यूनिट ने कड़े वित्तीय कानूनों के तहत सोसाइटी और उसके 11 बोर्ड सदस्यों व प्रमोटरों समेत 12 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस जांच के दायरे में अप्रैल 2023 से नवंबर 2024 तक की सभी गतिविधियां शामिल हैं। सोसाइटी का मुख्य कामकाज कोयंबटूर से चलता था, जबकि केरल में भी इसकी कई शाखाएं थीं। जांच अधिकारी अब दस्तावेज जुटा रहे हैं और इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि त्रिश्शूर और कोझिकोड जैसे जिलों में इस मामले में पहले ही 335 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।