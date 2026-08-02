भारत ने क्यों स्थगित की सिंधु जल संधि? अमेरिका में भारत के राजदूत ने बताई वजह

क्वात्रा ने दशकों से चले आ रहे तनाव की ओर भी ध्यान दिलाया। इसमें दोनों देशों के बीच हुए कई युद्ध, बार-बार हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान द्वारा भारतीय हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को रोके जाना शामिल था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को दोहराया कि 'आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते'।

क्वात्रा ने साफ कहा कि भारत तभी सहयोग करेगा, जब पाकिस्तान अपने आतंकी ढांचे को पूरी तरह खत्म कर देगा। भारत ने उन दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिनमें पाकिस्तान अपनी पानी की कमी के लिए भारत को दोषी ठहरा रहा था। भारत का कहना था कि यह कमी पाकिस्तान में पानी के गलत प्रबंधन के कारण पैदा हुई है।