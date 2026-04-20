IRGC हमले से गरमाई खाड़ी, भारतीय नौसेना का कड़ा फरमान: होर्मूज जलडमरूमध्य से अब 'हरी झंडी' पर ही गुजरेंगे जहाज
भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में चल रहे भारतीय जहाजों से लारक द्वीप से दूर रहने को कहा है। नौसेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि होर्मूज जलडमरूमध्य से सिर्फ वही जहाज निकलेंगे, जिन्हें नौसेना की तरफ से हरी झंडी मिलेगी। दरअसल, ये कड़े निर्देश 18 अप्रैल को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा दो भारतीय जहाजों पर गोलीबारी करने के बाद जारी किए गए, जिससे सुरक्षा पर गंभीर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
11 जहाजों की मदद कर चुकी है भारतीय नौसेना
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नौसेना ने अब तक 11 जहाजों को इस मुश्किल समुद्री रास्ते से सुरक्षित पार कराया है। इनमें से जहाज 'देश गरिमा' को अब मुंबई की तरफ सुरक्षा देते हुए ले जाया जा रहा है। अपनी सलाह में नौसेना ने यह भी बताया है कि लारक द्वीप एक हाई-सिक्योरिटी जोन है क्योंकि वहाँ तेल की सुविधाएँ हैं और यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक के करीब स्थित है। अभी सात नौसैनिक जहाजों को पास में तैनात किया गया है ताकि 14 अन्य भारतीय जहाजों को उनकी बारी आने पर मदद मिल सके।