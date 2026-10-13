कोच्चि हादसे से केरलम सरकार सख्त, नाबालिगों को शराब परोसने वालों पर कस रही शिकंजा

केरलम के कोच्चि के पास एक दर्दनाक कार हादसा हुआ, जिसमें एक 19 वर्षीय चालक की गाडी से 3 युवाओं की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद केरलम सरकार अब उन बारों को लेकर सख्त हो गई है जो 23 साल से कम उम्र के लोगों को शराब परोसते हैं। आबकारी मंत्री एम बी राजेश ने बताया कि आबकारी विभाग ने ऐसे 3 बारों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। इन बारों पर आरोप है कि इन्होंने आरोपी व्यक्तियों को शराब परोसी, जबकि वे तय उम्र सीमा से कम थे। सरकार अब शराब परोसने की उम्र सीमा को कड़ाई से लागू करने और सडकों को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी कोशिशं बढ़ा रही है।