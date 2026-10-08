हनुमान अंश की चर्चा से कैंची धाम में उमड़ी भीड़, अब दर्शन के लिए करना होगा पंजीयन

प्रस्ताव के अनुसार, प्री-रजिस्ट्रेशन पर्यटन विभाग के UTDB पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। इसे ऐसे समझें, जैसे आप यात्रा से पहले ही अपनी जगह बुक कर रहे हों।

चार धाम यात्रा में भीड़ को नियंत्रित करने के तरीके से प्रेरणा लेते हुए, यह सिस्टम ट्रैफिक, पार्किंग और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगा। जनवरी से जून 2026 के बीच कैंची धाम में 24.34 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं, ऐसे में सभी की सुरक्षा और बेहतर अनुभव के लिए भीड़ प्रबंधन अब बेहद ज़रूरी हो गया है।