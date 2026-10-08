हनुमान अंश की चर्चा से कैंची धाम में उमड़ी भीड़, अब दर्शन के लिए करना होगा पंजीयन
उत्तराखंड के कैंची धाम में इस बार गांधी जयंती की लंबी छुट्टी और बॉलीवुड फिल्म 'हनुमान अंश' की चर्चा के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। छुट्टी के इन दिनों में 50,000 से ज्यादा लोग कैंची धाम पहुंचे।
इस अचानक बढ़ी भीड़ के कारण इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग गया और स्थानीय सुविधाओं पर भी काफी दबाव आया। अब अधिकारी भविष्य में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि भीड़ को बेहतर तरीके से संभाला जा सके।
कैंची धाम में UTDB पोर्टल से बुकिंग का प्रस्ताव
प्रस्ताव के अनुसार, प्री-रजिस्ट्रेशन पर्यटन विभाग के UTDB पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। इसे ऐसे समझें, जैसे आप यात्रा से पहले ही अपनी जगह बुक कर रहे हों।
चार धाम यात्रा में भीड़ को नियंत्रित करने के तरीके से प्रेरणा लेते हुए, यह सिस्टम ट्रैफिक, पार्किंग और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगा। जनवरी से जून 2026 के बीच कैंची धाम में 24.34 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं, ऐसे में सभी की सुरक्षा और बेहतर अनुभव के लिए भीड़ प्रबंधन अब बेहद ज़रूरी हो गया है।