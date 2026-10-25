दिल्ली: सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद आस्था कुंज पार्क में रात में भी गश्त, CCTV और 105 नई लाइटें
आस्था कुंज पार्क में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। अब पार्क में आपको सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर तैनात दिखेंगे।
इसके अलावा, रात में सुरक्षाकर्मी सायरन बजाते हुए मोटरसाइकिलों पर गश्त करेंगे। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग पार्क में खुद को सुरक्षित महसूस करें।
DDA ने लगाईं 105 लाइटें, 4 CCTV कैमरे
पार्क में रोशनी की व्यवस्था में काफी सुधार किया गया है। अंधेरे कोनों को रोशन करने के लिए, 340 पुरानी लाइटों के साथ 105 नई लाइटें लगाई गई हैं।
पार्क में अब 4 CCTV कैमरे भी काम कर रहे हैं। जितनी भी टूटी हुई चारदीवारी थी, उन्हें ठीक कर दिया गया है, ताकि गेटों को सही तरीके से बंद किया जा सके। सुरक्षा कर्मचारी अब बायोमेट्रिक चेक-इन का इस्तेमाल करते हैं।
पार्क के इतने बड़े इलाके में नियमित रूप से गश्त की जा रही है। प्रकृति को नुकसान पहुँचाए बिना सुरक्षा बनाए रखने के लिए, हाई-मास्ट लाइटिंग लगाने का काम भी चल रहा है।