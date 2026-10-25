दिल्ली: सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद आस्था कुंज पार्क में रात में भी गश्त, CCTV और 105 नई लाइटें

पार्क में रोशनी की व्यवस्था में काफी सुधार किया गया है। अंधेरे कोनों को रोशन करने के लिए, 340 पुरानी लाइटों के साथ 105 नई लाइटें लगाई गई हैं।

पार्क में अब 4 CCTV कैमरे भी काम कर रहे हैं। जितनी भी टूटी हुई चारदीवारी थी, उन्हें ठीक कर दिया गया है, ताकि गेटों को सही तरीके से बंद किया जा सके। सुरक्षा कर्मचारी अब बायोमेट्रिक चेक-इन का इस्तेमाल करते हैं।

पार्क के इतने बड़े इलाके में नियमित रूप से गश्त की जा रही है। प्रकृति को नुकसान पहुँचाए बिना सुरक्षा बनाए रखने के लिए, हाई-मास्ट लाइटिंग लगाने का काम भी चल रहा है।