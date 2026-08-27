गंडक का कहर टला: बिहार को मिली बड़ी राहत, 4000 से ज्यादा लोग सुरक्षित

प्रशासन ने तेजी से कदम उठाए: खतरे वाले इलाकों से 4,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए सभी 36 बांध के गेट खोल दिए गए।

NDRF और SDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्य में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री ने हालात की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई और मुख्य सचिव तथा पुलिस प्रमुख के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है, जबकि समुदाय की रसोई और लगातार निगरानी का काम जारी है।