अरुणाचल में बाढ़: Mi-172 हेलीकॉप्टर बना संकटमोचक, आसमान से पहुंच रही जीवनरेखा देश Jul 04, 2026

भारी बारिश की वजह से अरुणाचल प्रदेश में बड़ी बाढ़ और भूस्खलन हो गया है। लोअर सियांग जिले के कई गांव पूरी तरह से कट गए हैं। राज्य सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए एक Mi-172 हेलीकॉप्टर भेजा है। हेलीकॉप्टर से जरूरी खाने-पीने का सामान और दवाइयां गिराई जा रही हैं। शनिवार से राहत उड़ानें शुरू कर दी गई हैं, ताकि उन इलाकों में मदद पहुंचाई जा सके जहां सड़क के रास्ते पहुंचना मुश्किल है।