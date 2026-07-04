अरुणाचल में बाढ़: Mi-172 हेलीकॉप्टर बना संकटमोचक, आसमान से पहुंच रही जीवनरेखा
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भारी बारिश की वजह से अरुणाचल प्रदेश में बड़ी बाढ़ और भूस्खलन हो गया है। लोअर सियांग जिले के कई गांव पूरी तरह से कट गए हैं। राज्य सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए एक Mi-172 हेलीकॉप्टर भेजा है। हेलीकॉप्टर से जरूरी खाने-पीने का सामान और दवाइयां गिराई जा रही हैं। शनिवार से राहत उड़ानें शुरू कर दी गई हैं, ताकि उन इलाकों में मदद पहुंचाई जा सके जहां सड़क के रास्ते पहुंचना मुश्किल है।
हवाई मार्ग से राहत कार्य जारी
आपदा प्रबंधन और नागरिक उड्डयन विभाग की टीमें मिलकर रोटे, रेम, लोगलू और लिपीन जैसे कटे हुए गांवों तक जरूरी सामान पहुंचा रही हैं। इसी बीच, भूस्खलन की वजह से अकजन-लिकबाली-बामा सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है। यह सड़क स्थानीय लोगों और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बेहद अहम है। इसलिए, मलबे को हटाने और संपर्क बहाल करने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं।