नेपाल बाढ़: 'साड़ी के सहारे' मौत के मुंह से लौटे 21 तीर्थयात्री, पढ़िए खौफनाक दास्तान

नेपाल की सीमा पुलिस चौकी पर कुछ देर रुकने के बाद, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के आपसी तालमेल से इस समूह को हवाई मार्ग से उनके घर वापस भेजा गया। इन यात्रियों में से 2 महिलाओं ने बताया कि कैसे उन्हें करीब ढाई घंटे तक बेहद खड़ी चट्टानों पर एक साथ चढ़ना पड़ा था।

उस दौरान जो लोग कमजोर पड़ रहे थे, उन्हें चढ़ाने के लिए साड़ी का सहारा लिया गया। इस समूह ने अपने बचाव दल को धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही निजता बनाए रखने की अपील भी की। उनका कहना था कि अभी भी कुछ परिवार अपने लापता परिजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं।