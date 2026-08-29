नेपाल बाढ़: 'साड़ी के सहारे' मौत के मुंह से लौटे 21 तीर्थयात्री, पढ़िए खौफनाक दास्तान
नेपाल में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्री अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन में फंसने के बाद इस हफ्ते सुरक्षित चेन्नई पहुंच गए हैं। 26 अगस्त को आई इस आपदा में कई लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लापता हो गए थे, लेकिन सौभाग्य से इन बचे हुए यात्रियों को नेपाल सेना और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
घर लाए गए लोगों ने निजता की मांग की
नेपाल की सीमा पुलिस चौकी पर कुछ देर रुकने के बाद, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के आपसी तालमेल से इस समूह को हवाई मार्ग से उनके घर वापस भेजा गया। इन यात्रियों में से 2 महिलाओं ने बताया कि कैसे उन्हें करीब ढाई घंटे तक बेहद खड़ी चट्टानों पर एक साथ चढ़ना पड़ा था।
उस दौरान जो लोग कमजोर पड़ रहे थे, उन्हें चढ़ाने के लिए साड़ी का सहारा लिया गया। इस समूह ने अपने बचाव दल को धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही निजता बनाए रखने की अपील भी की। उनका कहना था कि अभी भी कुछ परिवार अपने लापता परिजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं।