मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का नवीनीकरण जनवरी 2027 तक पूरा होगा
देश
इस साल पहले आग लगने की घटना के बाद मुंबई एयरपोर्ट ने टर्मिनल 1B के उत्तरी हिस्से का जनवरी 2027 से कायाकल्प करने का फैसला किया है। इस आग ने पुरानी हो चुकी इमारत की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे।
इसका मुख्य लक्ष्य हर साल 2 करोड़ यात्रियों को संभालना है, जो अभी 1.5 करोड़ है। यानी, अब यहां पहले से ज्यादा बड़े और बेहतर बदलाव देखने को मिलेंगे।
टर्मिनल 2 की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कटौती की योजना टाली गई
टर्मिनल 2 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कटौती की योजना को एयरलाइंस के विरोध के बाद फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि, अभी ज्यादातर यात्रियों को कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।
फिर भी, मुंबई एयरपोर्ट सभी यात्रियों को अपनी उड़ान की जानकारी पर लगातार नजर रखने की सलाह दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे-जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, कुछ उड़ानों के समय या टर्मिनल बदलने पड़ सकते हैं।