मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का नवीनीकरण जनवरी 2027 तक पूरा होगा

इस साल पहले आग लगने की घटना के बाद मुंबई एयरपोर्ट ने टर्मिनल 1B के उत्तरी हिस्से का जनवरी 2027 से कायाकल्प करने का फैसला किया है। इस आग ने पुरानी हो चुकी इमारत की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे।

इसका मुख्य लक्ष्य हर साल 2 करोड़ यात्रियों को संभालना है, जो अभी 1.5 करोड़ है। यानी, अब यहां पहले से ज्यादा बड़े और बेहतर बदलाव देखने को मिलेंगे।