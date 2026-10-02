मुंबई आपात लैंडिंग: पायलट की पत्नी का भारत को भावुक धन्यवाद, कहा- दुआओं ने दी हिम्मत
मुंबई में हाल ही में एक फ्लाइदुबई विमान की आपात लैंडिंग हुई थी। दरअसल, विमान के कॉकपिट में धुआं भर गया था। इस घटना के बाद पायलट स्मित मच्छर की पत्नी सोनल मच्छर ने पूरे भारत से मिले समर्थन के लिए अपना आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस समर्थन ने उनके परिवार के लिए कितना मायने रखा है। सोनल ने कहा, "स्मित के ठीक होने के लिए लोगों ने जो दुआएं और संदेश भेजे, उनसे हमें इस मुश्किल समय में बहुत हिम्मत मिली।" उन्होंने यह भी बताया कि पूरे देश के लोगों को एकजुट देखकर उन्हें काफी सुकून मिला है।
सोनल ने पूरे देश की दुआओं के लिए आभार व्यक्त किया
सोनल ने इस बात पर जोर दिया कि पूरे भारत के लोगों ने जिस तरह से दयालुता और एकजुटता दिखाई, उसी की बदौलत वे इस चुनौती से बाहर आ पाए। उन्होंने कहा, "मैं सभी प्रार्थनाओं के लिए दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं खबरें देख रही हूं, मुझे लगातार ढेर सारे संदेश मिल रहे हैं कि लोग स्मित के ठीक होने की दुआ कर रहे है। पूरा देश स्मित के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है।" उन्होंने अंत में सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया।