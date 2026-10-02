मुंबई आपात लैंडिंग: पायलट की पत्नी का भारत को भावुक धन्यवाद, कहा- दुआओं ने दी हिम्मत

मुंबई में हाल ही में एक फ्लाइदुबई विमान की आपात लैंडिंग हुई थी। दरअसल, विमान के कॉकपिट में धुआं भर गया था। इस घटना के बाद पायलट स्मित मच्छर की पत्नी सोनल मच्छर ने पूरे भारत से मिले समर्थन के लिए अपना आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस समर्थन ने उनके परिवार के लिए कितना मायने रखा है। सोनल ने कहा, "स्मित के ठीक होने के लिए लोगों ने जो दुआएं और संदेश भेजे, उनसे हमें इस मुश्किल समय में बहुत हिम्मत मिली।" उन्होंने यह भी बताया कि पूरे देश के लोगों को एकजुट देखकर उन्हें काफी सुकून मिला है।