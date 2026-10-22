इस बड़े चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का कहर, 2 दिन के लिए किया गया बंद

चिड़ियाघर को बंद करने का यह फैसला इस महीने की शुरुआत में 7 जलपक्षियों की मौत के बाद लिया गया है। इन पक्षियों में पेंटेड स्टॉर्क और एक ग्रे पेलिकन भी शामिल थे।

इसके बाद, चिड़ियाघर प्रशासन ने तुरंत प्रभावित जगहों को डिसइन्फेक्ट किया और सरकारी सलाह के मुताबिक वहां लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया था। अच्छी बात यह है कि 9 अक्टूबर के बाद से किसी और पक्षी की मौत की खबर नहीं आई है।

चिड़ियाघर के अधिकारियों ने आने वाले लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा से जुड़े इन उपायों में सहयोग करें। उनका मकसद है कि चिड़ियाघर की पूरी तरह से साफ-सफाई हो सके, बायोसिक्योरिटी को और मजबूत किया जाए और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा सके।

एएजेडपी (AAZP) के निदेशक ने कहा, "हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे इन एहतियाती कदमों में हमारा सहयोग करें।"