दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बेअसर! CJP का ऐलान- ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक देशभर में होगा प्रदर्शन

रांका को, जिन्हें यूट्यूबर ध्रुव राठी जैसे और लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था, एक साल तक शांति भंग न करने की शर्त पर रिहा कर दिया गया, लेकिन रांका का कहना है, "यह आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक ज्ञानेश इस्तीफा नहीं दे देते।" वे विरोध करने के अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखने पर अड़े हैं। CJP के नेताओं ने सरकार की इस प्रतिक्रिया को 'आपातकाल' से जोड़ा है। वे अधिकारियों से अपील कर रहे हैं कि वे जंतर मंतर को फिर से खोलें, ताकि लोग शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से प्रदर्शन कर सकें।