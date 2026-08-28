IIT दिल्ली में छात्र मौत पर गहराया आक्रोश: डीन के इस्तीफे की मांग, प्रशासन पर न्यायिक जांच

छात्रों के दबाव के बाद, IIT दिल्ली ने कुमार की मौत की जांच के लिए एक नई समिति बनाई है। इस जांच समिति की अध्यक्ष रिटायर जज मुक्ता गुप्ता होंगी, और AIIMS के मनोचिकित्सक प्रताप शरण इसमें सदस्य के तौर पर शामिल हैं।

छात्र चाहते हैं कि यह जांच सिर्फ मौत की वजह न देखे, बल्कि संवेदनशील टिप्पणियों और नैतिक आधार पर भेदभाव करने के आरोपों की भी पड़ताल करे। इसके लिए छात्र ईमेल और गवाहियों को सबूत के तौर पर इकट्ठा कर रहे हैं।

वे यह भी चाहते हैं कि जांच पूरी होने तक हॉस्टल मैनेजमेंट और छात्र कल्याण के लिए कार्यवाहक एसोसिएट डीन की नियुक्ति हो। वहीं, संस्थान का कहना है कि वे छात्रों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि छात्रों के लिए 24 घंटे काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।