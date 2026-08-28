IIT दिल्ली में छात्र मौत पर गहराया आक्रोश: डीन के इस्तीफे की मांग, प्रशासन पर न्यायिक जांच
इस हफ्ते IIT दिल्ली के सैकड़ों छात्रों ने कैंपस में मार्च निकाला। उनकी मांग थी कि छात्र कल्याण के एसोसिएट डीन इस्तीफा दें। यह विरोध प्रदर्शन फिजिक्स के एक मास्टर छात्र, ऋषिकेश कुमार की कथित आत्महत्या के बाद किया गया था।
छात्रों का कहना है कि प्रशासन ने ऋषिकेश की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर दी गई चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि एक प्रोजेक्ट न मिलने पर उन्होंने पहले भी आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन इस पर भी गौर नहीं किया गया।
मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता में बनी जांच समिति
छात्रों के दबाव के बाद, IIT दिल्ली ने कुमार की मौत की जांच के लिए एक नई समिति बनाई है। इस जांच समिति की अध्यक्ष रिटायर जज मुक्ता गुप्ता होंगी, और AIIMS के मनोचिकित्सक प्रताप शरण इसमें सदस्य के तौर पर शामिल हैं।
छात्र चाहते हैं कि यह जांच सिर्फ मौत की वजह न देखे, बल्कि संवेदनशील टिप्पणियों और नैतिक आधार पर भेदभाव करने के आरोपों की भी पड़ताल करे। इसके लिए छात्र ईमेल और गवाहियों को सबूत के तौर पर इकट्ठा कर रहे हैं।
वे यह भी चाहते हैं कि जांच पूरी होने तक हॉस्टल मैनेजमेंट और छात्र कल्याण के लिए कार्यवाहक एसोसिएट डीन की नियुक्ति हो। वहीं, संस्थान का कहना है कि वे छात्रों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि छात्रों के लिए 24 घंटे काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।