आजादी के बाद पहली बार सीधी में दौड़ी रेल, 118 किलोमीटर लंबी लाइन ने खोली विकास की राह
मध्य प्रदेश के लिए यह एक बड़ा और ऐतिहासिक पल है। आजादी के बाद पहली बार सीधी जिले के रामपुर नैकिन-चुरहट इलाके में ट्रेन पहुंची है। 1956 से बन रही 118 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन के कारण यह सपना पूरा हो पाया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऑनलाइन इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
सीधी के लिए 26 अक्टूबर से शुरू होंगी ट्रेन सेवाएं
26 अक्टूबर से सीधी को विंध्य के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए नियमित ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। इससे लोगों की यात्रा आसान हो जाएगी और स्थानीय व्यापारों, खासकर सीमेंट और ऊर्जा क्षेत्र में, नए अवसर बनेंगे। यह योजना यहीं खत्म नहीं होती है। दिसंबर 2026 तक रेलवे ट्रैक को सीधी के मुख्य शहर तक और दिसंबर 2028 तक सिंगरौली तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे आने वाले समय में क्षेत्र को और भी बेहतर जुड़ाव मिल पाएगा।