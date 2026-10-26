आजादी के बाद पहली बार सीधी में दौड़ी रेल, 118 किलोमीटर लंबी लाइन ने खोली विकास की राह

26 अक्टूबर से सीधी को विंध्य के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए नियमित ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। इससे लोगों की यात्रा आसान हो जाएगी और स्थानीय व्यापारों, खासकर सीमेंट और ऊर्जा क्षेत्र में, नए अवसर बनेंगे। यह योजना यहीं खत्म नहीं होती है। दिसंबर 2026 तक रेलवे ट्रैक को सीधी के मुख्य शहर तक और दिसंबर 2028 तक सिंगरौली तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे आने वाले समय में क्षेत्र को और भी बेहतर जुड़ाव मिल पाएगा।