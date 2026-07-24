महाराष्ट्र के मोशी में 9 मौतों के बाद NGT सख्त, जांच समिति गठित की

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) इस जांच में सबसे आगे है। बोर्ड यह पता लगा रहा है कि कहीं इस हादसे के पीछे कोई लापरवाही तो नहीं थी या फिर पर्यावरण संबंधी नियमों की अनदेखी तो नहीं की गई। साथ ही, यह भी देखा जा रहा है कि क्या कचरा प्रबंधन के सही तरीकों को नजरअंदाज किया गया था।

खास तौर पर, इस बात की भी जांच हो रही है कि एक प्रशासनिक इमारत को लैंडफिल से सिर्फ 12 मीटर की दूरी पर क्यों बनाया गया, जबकि स्वीकृत प्रस्ताव में कम से कम 30 मीटर की दूरी रखने की शर्त थी। NGT ने 13 अगस्त तक इस पूरे मामले पर साफ-साफ जवाब मांगे हैं। यह जांच सिर्फ हादसे के कारणों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लैंडफिल के पास इमारतों की सुरक्षा और नियमों के बार-बार होने वाले उल्लंघन को लेकर बढ़ती चिंताओं पर भी फोकस करेगी।