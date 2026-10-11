सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD की बड़ी कार्रवाई, 1,046 असुरक्षित इमारतों पर शिकंजा

पिछले महीने सत्य निकेतन में एक दर्दनाक इमारत ढहने से सात लोगों की जान चली गई थी। इस दुखद घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने असुरक्षित और अवैध रूप से बनी संपत्तियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। 6 सितंबर से लेकर अब तक MCD ने रोजाना करीब 30 संपत्तियों पर कार्रवाई की है। एक महीने से थोड़े ज्यादा समय में यह आंकड़ा 1,046 तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐसे और हादसों को रोकने के लिए कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए थे।