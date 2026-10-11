सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD की बड़ी कार्रवाई, 1,046 असुरक्षित इमारतों पर शिकंजा

सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD की बड़ी कार्रवाई, 1,046 असुरक्षित इमारतों पर शिकंजा
पिछले महीने सत्य निकेतन में एक दर्दनाक इमारत ढहने से सात लोगों की जान चली गई थी। इस दुखद घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने असुरक्षित और अवैध रूप से बनी संपत्तियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। 6 सितंबर से लेकर अब तक MCD ने रोजाना करीब 30 संपत्तियों पर कार्रवाई की है। एक महीने से थोड़े ज्यादा समय में यह आंकड़ा 1,046 तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐसे और हादसों को रोकने के लिए कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए थे।
MCD ने 282 संपत्तियों को सील किया
MCD का यह अभियान शहर के सभी 12 जोन में चला, जिसमें रोहिणी जोन में सबसे ज्यादा कार्रवाई देखने को मिली। कुल मिलाकर, 282 संपत्तियों को सील किया गया और 47 खतरनाक इमारतों को ढहा दिया गया है। इनमें करोल बाग की कई इमारतें भी शामिल हैं। सीमापुरी में भी ऐसी ही एक और इमारत ढहने की घटना हुई, जिसमें 5 और लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अधिकारियों ने इलाके के 3 अन्य घरों को भी सुरक्षा नोटिस जारी किए और एक असुरक्षित इमारत को ढहा दिया।