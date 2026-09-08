दिल्ली: सत्य निकेतन त्रासदी के बाद DDA का बड़ा कदम, 50 साल पुरानी इमारतों की होगी जांच

मंत्री खट्टर चाहते हैं कि भविष्य में बनने वाली DDA की इमारतें भी जब 50 साल की हो जाएं, तो उनकी भी सुरक्षा जांच करवाई जाए। इसके साथ ही, सालाना रखरखाव फंड की तरह ही एक 'रीडेवलपमेंट फंड' बनाने पर भी विचार चल रहा है। इस फंड से इमारतों के जर्जर होने से पहले ही उनके पुनर्निर्माण की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

वहीं, इस मामले में MCD के 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के संभावित कारणों में बेसमेंट में मरम्मत का काम और पानी का जमाव सामने आया है, हालांकि, दुर्घटना की सही वजह का पता लगाने के लिए अभी जांच चल रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी।