दिशा सालियान मामला: CBI FIR से बर्खास्त पुलिस अधिकारी वाझे बेचैन, बोले- मेरी बात भी सुनिए

बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे का कहना है कि दिशा सालियान की मौत से जुड़े नए CBI FIR में उनका नाम आने के बाद उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। वाझे, जो अभी दूसरे मामलों में जेल में हैं, उन्हें इस नई FIR के बारे में खबरों से ही पता चला।

अब वे चाहते हैं कि कोई भी अदालती आदेश आने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। उनका मानना है कि मीडिया में चल रही इन सभी बातों से उनकी जमानत मिलने की उम्मीदों को चोट पहुंच रही है।