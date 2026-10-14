मॉडल श्रद्धा दुबे पर शिकंजा: कैफे मालिक की मौत, डिलीटेड पोस्ट और 25,000 का इनाम
लखनऊ पुलिस मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे को खोज रही है। दरअसल, 9 अक्टूबर को कैफे मालिक शिवा शर्मा की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।
अब दुबे, उनकी बहन रश्मि और उनके ड्राइवर को पकड़वाने में मदद करने वाली हर जानकारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम रखा गया है।
CCTV फुटेज में कथित तौर पर शर्मा एक चौथी मंजिल के अपार्टमेंट से गिरते हुए दिख रहे हैं। इससे इस मामले में कई और सवाल खड़े हो गए हैं।
शर्मा की ऑटोप्सी में कई चोटें मिलीं
शर्मा की मां ने दुबे पर उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे के शरीर पर सिगरेट से जलने के निशान थे।
ऑटोप्सी रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटें मिलने की बात सामने आई है। इस वजह से पुलिस अब किसी साजिश की आशंका पर गहराई से जांच कर रही है।
यह जानकारी भी सामने आई है कि दुबे और शर्मा कई महीनों से साथ ही रह रहे थे।
इस बीच, पुलिस दुबे के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगाल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने हाल ही में कुछ बड़े नामों के साथ अपनी तस्वीरें डिलीट कर दी थीं।