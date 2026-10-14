मॉडल श्रद्धा दुबे पर शिकंजा: कैफे मालिक की मौत, डिलीटेड पोस्ट और 25,000 का इनाम

शर्मा की मां ने दुबे पर उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे के शरीर पर सिगरेट से जलने के निशान थे।

ऑटोप्सी रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटें मिलने की बात सामने आई है। इस वजह से पुलिस अब किसी साजिश की आशंका पर गहराई से जांच कर रही है।

यह जानकारी भी सामने आई है कि दुबे और शर्मा कई महीनों से साथ ही रह रहे थे।

इस बीच, पुलिस दुबे के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगाल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने हाल ही में कुछ बड़े नामों के साथ अपनी तस्वीरें डिलीट कर दी थीं।