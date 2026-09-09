सत्य निकेतन त्रासदी: MCD ने खोजे 52 जर्जर PG, हजारों जिंदगियां दांव पर

इस सर्वे में 1,120 PG की जांच की गई, जिनमें कुल 20,481 लोग रहते हैं। यह जांच 11 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। अभी तक किसी पर जुर्माना नहीं लगाया गया है, बल्कि केवल मरम्मत की सलाह ही दी जा रही है।

MCD इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक डेटाबेस भी बनाएगी। सिविल लाइन्स (जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास मुखर्जी नगर भी शामिल है) में सबसे ज्यादा 450 PG मिले, जबकि केशवपुरम में 245 PG हैं।