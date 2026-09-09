सत्य निकेतन त्रासदी: MCD ने खोजे 52 जर्जर PG, हजारों जिंदगियां दांव पर
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सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने से 7 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने पूरे शहर में सुरक्षा जांच शुरू कर दी। पहले ही दिन 52 ऐसी खस्ताहाल इमारतों की पहचान की गई जो PG के रूप में चल रही थीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जांच का आदेश दिया था, ताकि PG में रहने वालों की सुरक्षा पक्की हो सके और इमारतें सही स्थिति में रहें।
सर्वे में 1,120 PG और 20,481 निवासी शामिल
इस सर्वे में 1,120 PG की जांच की गई, जिनमें कुल 20,481 लोग रहते हैं। यह जांच 11 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। अभी तक किसी पर जुर्माना नहीं लगाया गया है, बल्कि केवल मरम्मत की सलाह ही दी जा रही है।
MCD इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक डेटाबेस भी बनाएगी। सिविल लाइन्स (जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास मुखर्जी नगर भी शामिल है) में सबसे ज्यादा 450 PG मिले, जबकि केशवपुरम में 245 PG हैं।