सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD की कार्रवाई, 543 इमारतें तोड़ीं और 178 सील

MCD की जांच में सामने आया है कि सिर्फ सत्य निकेतन इलाके में ही 101 अवैध PG हॉस्टल चल रहे थे। इनमें से 3 इमारतें तो ऐसी थीं जिन्हें ढांचागत रूप से खतरनाक बताया गया है। पूरे शहर में कुल 2,453 PG इमारतों का सर्वे किया गया, लेकिन इनमें से सिर्फ 730 के पास ही चलाने की सही मंज़ूरी थी। बाकी कई इमारतों को या तो असुरक्षित बताया गया या उनमें मरम्मत की तुरंत ज़रूरत बताई गई है। इस पूरी घटना के बाद 5 MCD अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल एक सरकारी जांच भी चल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि गलती कहां हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से कैसे रोका जा सकता है।