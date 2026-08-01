राम मंदिर में दान चोरी के बाद अब 360 डिग्री कैमरे और टीम रख रही पैनी नजर
दान गायब होने की गंभीर चिंताओं के बाद, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। पिछले साल जुलाई से ही, ट्रस्ट ने 360 डिग्री कैमरे लगाए हैं। अब दान इकट्ठा करने और सील करने से लेकर दान के बक्से वापस लाने तक की हर गतिविधि को इन कैमरों में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इन कड़े कदमों की शुरुआत तब हुई जब एक चोरी की जांच के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
दान की निगरानी के लिए 8 सदस्यीय टीम तैनात
अब 2 प्रोफेशनल वीडियोग्राफर और 8 सदस्यीय टीम (जिसमें बैंक स्टाफ और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं) दान के हर लेन-देन पर हर वक्त नजर रख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के लिए, दान के बक्से एक साथ खाली करने के बजाय अब अलग-अलग दिनों में खाली किए जाते हैं।
यही नहीं, एक आरोपी के परिवार से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड की भी जांच चल रही है। जनरल सेक्रेटरी का पद छोड़ने के बाद, ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास ने भरोसा दिलाते हुए कहा, "अब राम मंदिर में एक पैसा भी गायब नहीं होगा।"