राम मंदिर में दान चोरी के बाद अब 360 डिग्री कैमरे और टीम रख रही पैनी नजर

अब 2 प्रोफेशनल वीडियोग्राफर और 8 सदस्यीय टीम (जिसमें बैंक स्टाफ और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं) दान के हर लेन-देन पर हर वक्त नजर रख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के लिए, दान के बक्से एक साथ खाली करने के बजाय अब अलग-अलग दिनों में खाली किए जाते हैं।

यही नहीं, एक आरोपी के परिवार से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड की भी जांच चल रही है। जनरल सेक्रेटरी का पद छोड़ने के बाद, ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास ने भरोसा दिलाते हुए कहा, "अब राम मंदिर में एक पैसा भी गायब नहीं होगा।"