CJP कार्यकर्ता नीशू आजाद के घर पर पथराव

दिल्ली पुलिस ने भारद्वाज को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने जंतर मंतर पर CJP के एक प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता के पिता की हत्या की कोशिश की थी।

इस बीच, परिवार को NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का साथ मिला। जाखड़ ने पुलिस की ढीली कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब तक राहुल गांधी ने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक पुलिस ने ठीक से कार्रवाई नहीं की। भारद्वाज को अभी SC/ST एक्ट के तहत एक दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया है। अदालत इस मामले पर आगे की सुनवाई आज करने वाली है।