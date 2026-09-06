CJP कार्यकर्ता नीशू आजाद के घर पर पथराव
सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद CJP कार्यकर्ता नीशू आजाद ने आरोप लगाया कि उसके घर पर हमला किया गया। कार्यकर्ता ने हमलावरों को 'भाजपा से जुड़े गुंडे' बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी साझा किए। इन वीडियो में उसने दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस से मदद की गुहार लगाई। कार्यकर्ता ने कहा कि उसका परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और उन्हें सुरक्षा की तुरंत जरूरत है।
स्वतंत्र भारद्वाज पर हत्या की कोशिश का आरोप
दिल्ली पुलिस ने भारद्वाज को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने जंतर मंतर पर CJP के एक प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता के पिता की हत्या की कोशिश की थी।
इस बीच, परिवार को NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का साथ मिला। जाखड़ ने पुलिस की ढीली कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब तक राहुल गांधी ने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक पुलिस ने ठीक से कार्रवाई नहीं की। भारद्वाज को अभी SC/ST एक्ट के तहत एक दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया है। अदालत इस मामले पर आगे की सुनवाई आज करने वाली है।