दिल्ली में घायल महिला वकील का उपचार न करने वालें अस्पतालों पर गिरेगी गाज, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान देश Apr 27, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर मामले का संज्ञान लिया है। आरोप है कि दिल्ली के 3 अस्पतालों ने एक महिला वकील को भर्ती करने से इनकार कर दिया था, जिस पर उसके पति ने चाकू से हमला किया था। राहत की बात ये है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज हो सका और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अदालत के इस कदम ने यह साफ कर दिया है कि आपातकालीन स्थिति में किसी को भी इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता।