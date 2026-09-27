कल्काजी गैंगरेप: आधी रात में निकली महिलाओं की पदयात्रा, मांगी सुरक्षित रातें

कल्काजी इलाके के आस्था कुंज पार्क में 3 लोगों ने कथित तौर पर एक 17 साल की स्कूली छात्रा का गैंगरेप किया था। इस घटना के बाद शनिवार रात को करीब 60 महिलाएं एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरीं और उन्होंने पदयात्रा की। इस पदयात्रा को 'वुमेन वॉक एट मिडनाइट' नाम की पहल ने आयोजित किया था, जो 'निर्भया' आंदोलन से प्रेरणा लेती है। इस समूह ने अंधेरी गलियों से चलकर समर्थन जताया और रातों को सुरक्षित बनाने की मांग उठाई। कुछ महिलाएं तो नोएडा और मेरठ जैसे शहरों से भी आईं थीं।