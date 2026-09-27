कल्काजी गैंगरेप: आधी रात में निकली महिलाओं की पदयात्रा, मांगी सुरक्षित रातें
कल्काजी इलाके के आस्था कुंज पार्क में 3 लोगों ने कथित तौर पर एक 17 साल की स्कूली छात्रा का गैंगरेप किया था। इस घटना के बाद शनिवार रात को करीब 60 महिलाएं एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरीं और उन्होंने पदयात्रा की। इस पदयात्रा को 'वुमेन वॉक एट मिडनाइट' नाम की पहल ने आयोजित किया था, जो 'निर्भया' आंदोलन से प्रेरणा लेती है। इस समूह ने अंधेरी गलियों से चलकर समर्थन जताया और रातों को सुरक्षित बनाने की मांग उठाई। कुछ महिलाएं तो नोएडा और मेरठ जैसे शहरों से भी आईं थीं।
मल्लिका तनेजा का कहना है कि ऐसी पदयात्राएं महिलाओं को सशक्त करती हैं
इन पदयात्राओं में 23 साल की वकील और 29 साल की साइकोथेरेपिस्ट जैसी युवा पेशेवर महिलाएं शामिल थीं। एक महिला ने बताया कि इस पदयात्रा का मकसद आत्मविश्वास और सामुदायिक भावना को बढ़ाना था। पुलिस की सुरक्षा में निकली इस पदयात्रा का भी उद्देश्य आत्मविश्वास और सामुदायिक भावना को मजबूत करना था। मल्लिका तनेजा ने बताया कि ऐसी पदयात्राएं महिलाओं में हिम्मत भरती हैं। वे सबको याद दिलाती हैं कि भले ही बदलाव धीरे-धीरे आए, लेकिन हर छोटा कदम भी रातों को सबके लिए सुरक्षित बनाने में अहम होता है।