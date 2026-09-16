गुरुग्राम हिट एंड रन मामले का हरियाणा राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान

पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे पीड़ित महिला को ढुंढे, उसे सुरक्षा दें और उसकी मेडिकल व कानूनी जरूरतों में मदद करें। साथ ही, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और उसके मालिक का भी पता लगाया जाए।

आयोग ने पुलिस से यह भी कहा है कि वे घटना के असली वीडियो, CCTV फुटेज, गाड़ी के कागजात और मामले से जुड़े दूसरे सभी सबूतों को सुरक्षित रखें। इसके अलावा, पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। आयोग ने पुलिस से यह भी कहा है कि इस मामले की जांच के दौरान महिला और उसके परिवार को किसी भी तरह की धमकी या परेशानी से बचाया जाए।