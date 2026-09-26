आस्था कुंज मामला: DU छात्राओं का 'हम आजाद हैं' मार्च, मांगी सुरक्षित आजादी

प्रदर्शनकारी उन पाबंदियों का विरोध कर रहे थे जो महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर उनकी आवाजाही पर लगाई जाती हैं, खासकर अंधेरा होने के बाद। उनका कहना था कि ऐसे नियम असली सुरक्षा मुद्दों को हल करने के बजाय महिलाओं पर ही सारा बोझ डाल देते हैं।

उन्होंने सड़कों पर बेहतर रोशनी की व्यवस्था करने और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की मांग की, ताकि हर कोई सुरक्षित तरीके से सार्वजनिक जगहों पर आ-जा सके। छात्रों ने ऐसी और भी सहायता प्रणालियों की जरूरत बताई जिनसे महिलाएं आजादी से अपनी पढ़ाई और काम कर सकें। उनका मानना था कि सिर्फ निगरानी करना काफी नहीं है।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जल्द ही सब मिलकर एक "चार्टर ऑफ डिमांड्स" तैयार करें, ताकि समाज में लंबे समय तक चलने वाले बदलाव लाए जा सकें।