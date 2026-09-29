दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों ने निकाला मार्च, क्या हैं मांगे?

रैली में शामिल छात्रों ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थल सुरक्षित होने चाहिए, रात में सड़कों पर बेहतर रोशनी होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

इसी बीच, एक अन्य घटना में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ के 3 छात्रों को सस्पेंड किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2 महिलाओं को परेशान किया और उनका पीछा किया। इस घटना ने यूनिवर्सिटी परिसर की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में दिल्ली में सामने आए रेप के मामलों पर अपनी चिंता जताई है। कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा में हुई किसी भी तरह की कमी के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए।