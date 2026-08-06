राष्ट्रपति भवन में बड़ा एक्शन: प्रोटोकॉल उल्लंघन में घिरे सुरक्षा प्रमुख वीनु बंसल पद से हटाए गए
राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा की कमान संभाल रहे वीनु बंसल को अचानक उनके पद से हटा दिया गया है। उन पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने, सरकारी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करने और सेना के अधिकारियों के साथ विवाद करने जैसे गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।
सोमवार रात को ही उन्हें दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया। यह पहली बार नहीं है जब बंसल किसी विवाद के कारण पद से हटाए गए हों। इससे पहले भी जब वे उत्तर-पश्चिम जिले में DCP थे, तब भी कई विवादों में घिरे रहे थे।
बंसल पर सेना से विवाद और सुविधाओं के दुरुपयोग के आरोप
बंसल पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के गोल्फ कोर्स का इस्तेमाल अपने निजी मेहमानों के लिए किया। इतना ही नहीं, एक सरकारी कार्यक्रम में भी वे अपने परिवार के सदस्य को बिना अनुमति के ले आए। उनके इन तौर-तरीकों से स्टाफ और बड़े अधिकारी बिल्कुल खुश नहीं थे।
बात तब और बिगड़ गई जब उनकी वरिष्ठ सेना अधिकारियों से बहस हो गई। इस दौरान उन्होंने VIP और सरकारी आयोजनों से जुड़े प्रोटोकॉल मैनुअल का हवाला भी दे दिया, जिससे पुलिस और सेना के अधिकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। काम के माहौल में लगातार गड़बड़ियां हो रही थीं और नियमों का उल्लंघन भी बढ़ता जा रहा था। इन्हीं सब कारणों से अधिकारियों ने आखिरकार उन्हें पद से हटाने का फैसला कर लिया।