दिल्ली की दमघोंटू हवा पर दोहरा हमला: 191 फैक्ट्रियां बंद, प्रदूषण से निपटने के लिए मास्टरप्लान तैयार

शनिवार को जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (348) तक पहुंच गया, तो अधिकारियों ने अब बड़ी योजनाएं लागू करना शुरू कर दिया है। इन योजनाओं में 233 ट्रैफिक हॉटस्पॉट को ठीक करना, 2026 के आखिर तक शहर के एंट्री पॉइंट्स पर स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाना और धूल कम करने के लिए सड़कों की मरम्मत में तेजी लाना शामिल है। इसके साथ ही 2028 तक पुरानी गाड़ियों की जगह नए BSVI मानकों वाले CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर है। यह सभी प्रयास दिल्ली की हवा को हमेशा के लिए साफ करने की एक बड़ी मुहिम का हिस्सा हैं।