सौरभ चंद्राकर के बाद अब रवि उप्पल की बारी, 6,000 करोड़ रुपये के महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा

उप्पल को महादेव ऐप के जरिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तलाश किया जा रहा है। पिछले साल उसके गायब होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है और उसे मुख्य आरोपी माना है। इस बीच, चंद्राकर को भारत लाया जा चुका है और वह जल्द ही अदालत का सामना करेगा। इस बड़े अवैध सट्टेबाजी रैकेट की जांच अभी भी जारी है, जिसमें लगभग 6,000 करोड़ रुपये के लेन-देन का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ED को उप्पल का पता लगाने के निर्देश दिए हैं।