मेटा पर बाल यौन शोषण विज्ञापनों का साया, 57 प्रतिशत को दी थी मंजूरी; खुलासे के बाद NCPCR ने किया तलब

भारत के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मेटा को समन भेजा है। यह वही कंपनी है जो इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाती है। यह समन इसलिए भेजा गया है क्योंकि BBC की एक पड़ताल में यह बात सामने आई थी कि इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे विज्ञापन चल रहे थे, जो लोगों को बाल यौन शोषण से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री तक ले जा रहे थे।

मेटा ने बताया है कि उसने इनमें से कुछ विज्ञापनों को तो हटा दिया है, लेकिन कंपनी ने यह भी माना कि इस तरह की सारी चीजों को पूरी तरह से रोकना आसान नहीं है। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इस मामले में मेटा से जवाब मांग रहा है।