महाराष्ट्र में UCC: चव्हाण के बाद उत्तराखंड के दिग्गज शत्रुघ्न सिंह संभालेंगे कमान

शत्रुघ्न सिंह के पास उत्तराखंड के UCC ड्राफ्ट पर काम करने का अनुभव है। उन्होंने इस पर जस्टिस रंजना देसाई के साथ मिलकर काम किया था। जस्टिस देसाई ही महाराष्ट्र की UCC समिति की भी अध्यक्ष हैं।

इस समिति को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 6 महीने का समय मिला है। जनता की राय जानने के लिए समिति एक प्रश्नावली भी तैयार कर रही है। ऐसे में अगर आपके पास UCC को लेकर कोई विचार है, तो जल्द ही आपकी बात सुनी जा सकती है।