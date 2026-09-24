महाराष्ट्र में UCC: चव्हाण के बाद उत्तराखंड के दिग्गज शत्रुघ्न सिंह संभालेंगे कमान
जस्टिस RC चव्हाण के इस्तीफे के तुरंत बाद महाराष्ट्र सरकार ने रिटायर्ड IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को अपनी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) समिति का सदस्य-सह-वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। सिंह पहले से ही एक हालिया बैठक में अपनी सलाह दे रहे थे।
हालांकि, जस्टिस चव्हाण ने अपने इस्तीफे वाले ईमेल में उनकी आधिकारिक भूमिका पर सवाल उठाए थे। अब इस समिति में सिंह की जगह आधिकारिक तौर पर पक्की हो गई है।
शत्रुघ्न सिंह ने उत्तराखंड के UCC पर भी काम किया है
शत्रुघ्न सिंह के पास उत्तराखंड के UCC ड्राफ्ट पर काम करने का अनुभव है। उन्होंने इस पर जस्टिस रंजना देसाई के साथ मिलकर काम किया था। जस्टिस देसाई ही महाराष्ट्र की UCC समिति की भी अध्यक्ष हैं।
इस समिति को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 6 महीने का समय मिला है। जनता की राय जानने के लिए समिति एक प्रश्नावली भी तैयार कर रही है। ऐसे में अगर आपके पास UCC को लेकर कोई विचार है, तो जल्द ही आपकी बात सुनी जा सकती है।