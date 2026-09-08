पंजाब: नशे पर मंत्री से सवाल, फिर आत्महत्या; सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप

सिंह का परिवार लंबे समय से नशे की लत से जूझ रहा है। उनका बेटा नशे का आदी है, जिसकी वजह से परिवार को अपना घर तक बेचना पड़ा।

उनकी मौत के बाद पूरे पंजाब में भारी आक्रोश भड़क उठा है। विपक्षी दल मामले की निष्पक्ष जाँच और वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 2024 के बाद से नशे से जुड़े मामलों में तेज उछाल आया है। 2024 में जहां 9,577 लोग इलाज के लिए भर्ती हुए, वहीं 2025 में यह संख्या 25,290 हो गई। 2026 में भी यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सरकार के इस समस्या को संभालने के तरीके पर नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं।