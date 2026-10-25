अरुणाचल में प्रदर्शन के बीच सरकार ने RAF के 250 जवानों को तैनात किया

यह विरोध प्रदर्शन 23 अक्टूबर को शुरू हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने एक NHPC कार्यालय और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। इस हमले में 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए।

अब प्रशासन ने ईस्ट सियांग जिले में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। कई स्थानीय जनजातियों को चिंता है कि यह नया बांध उनके गांवों को डुबो सकता है और उनकी जीवनशैली को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।

इन सबके बीच, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से शांति बनाए रखने और विरोध प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण ढंग से करने की अपील की है। वहीं, अधिकारी सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।