अरुणाचल में प्रदर्शन के बीच सरकार ने RAF के 250 जवानों को तैनात किया
सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में लगभग 250 रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों को हवाई मार्ग से भेजने का निर्देश दिया है।
यह RAF बाकी केंद्रीय बलों के साथ मिलकर, प्रस्तावित 11,200-मेगावाट वाले सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के आसपास बढ़ते तनाव को कम करने और कानून-व्यवस्था बहाल करने की कोशिश करेगी।
प्रदर्शनकारियों ने NHPC और पुलिस पर हमला किया
यह विरोध प्रदर्शन 23 अक्टूबर को शुरू हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने एक NHPC कार्यालय और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। इस हमले में 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए।
अब प्रशासन ने ईस्ट सियांग जिले में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। कई स्थानीय जनजातियों को चिंता है कि यह नया बांध उनके गांवों को डुबो सकता है और उनकी जीवनशैली को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।
इन सबके बीच, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से शांति बनाए रखने और विरोध प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण ढंग से करने की अपील की है। वहीं, अधिकारी सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।