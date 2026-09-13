मुंबई में 2 महीने बाद झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत

मुंबई में पिछले 24 घंटे में 52.07 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं, पूर्वी उपनगरों में इससे भी ज्यादा 72.71 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए आसमान में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और रुक-रुक कर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। इसके साथ ही विभाग ने 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी भी दी है। ऐसे मे अगर आप समुद्री किनारे की ओर जा रहे हैं तो सावधान रहें।