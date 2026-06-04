प्रधानमंत्री मोदी से मिलीं वेनेजुएला की नेता, सीधे पहुंचीं साईं बाबा के दरबार

वेनेजुएला में सत्य साईं बाबा के 2 लाख अनुयायी

डेलसी इससे पहले भी इस आश्रम का दौरा कर चुकी हैं। उन्होंने एक बार बताया था, "कई बार जब मैं मुश्किल में थी, तो मुझे महसूस होता था कि बाबा मेरे साथ हैं। मेरे परिवार के साथ हैं और मेरे देश के साथ भी। वे हमेशा हमारे साथ हैं, हमें सिखाते हैं और शांति के साथ प्यार का रास्ता दिखाते हैं।" मादुरो उन्हें 'प्रकाश का पुंज' कहते हैं और अपने दफ्तर में राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ उनकी तस्वीर भी रखते हैं। यह आंदोलन 1970 के दशक में वेनेजुएला पहुंचा था और आज वहां इसके लगभग 2 लाख अनुयायी हैं, जो सत्य साईं बाबा के व्यापक प्रभाव को दिखाता है।