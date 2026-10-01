14 लाख मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र, शिक्षा-नौकरी में OBC आरक्षण का खुला रास्ता

एक विशेष समिति इन प्रमाण पत्रों में से 3.5 लाख का सत्यापन पहले ही कर चुकी है। इसका मकसद उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करना था। SEBC अधिनियम के तहत, 3.5 लाख और प्रमाण पत्र जारी किए गए।

ये उन मराठाओं के लिए थे जो OBC श्रेणी में नहीं आते, उन्हें अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। जरांगे-पाटिल अब भी सभी मराठाओं के लिए प्रमाण पत्र जारी करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि, कई मराठा समुदाय के लोगों को महाराष्ट्र में शिक्षा और नौकरियों में नए अवसर मिलते दिख रहे हैं।