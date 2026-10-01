14 लाख मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र, शिक्षा-नौकरी में OBC आरक्षण का खुला रास्ता
मनोज जरांगे-पाटिल के नेतृत्व में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन ने महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाया है। इसके बाद सरकार ने दावा किया है कि उसने 14 लाख कुणबी प्रमाण पत्र जारी किए हैं।
इन प्रमाण पत्रों से मराठा समुदाय के लोग शिक्षा और नौकरियों में OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) कोटे के तहत आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। समुदाय की 3 साल पुरानी मांगों और दस्तावेज इकट्ठा करने की लंबी प्रक्रिया के बाद यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
समिति ने 3.5 लाख का सत्यापन किया, SEBC के तहत 3.5 लाख आवंटित
एक विशेष समिति इन प्रमाण पत्रों में से 3.5 लाख का सत्यापन पहले ही कर चुकी है। इसका मकसद उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करना था। SEBC अधिनियम के तहत, 3.5 लाख और प्रमाण पत्र जारी किए गए।
ये उन मराठाओं के लिए थे जो OBC श्रेणी में नहीं आते, उन्हें अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। जरांगे-पाटिल अब भी सभी मराठाओं के लिए प्रमाण पत्र जारी करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि, कई मराठा समुदाय के लोगों को महाराष्ट्र में शिक्षा और नौकरियों में नए अवसर मिलते दिख रहे हैं।