NEET-UG परीक्षा से पेपर लीक का नया दांव, छात्र नेता की कॉल से अजमेर पुलिस अलर्ट

5,440 केंद्रों पर कड़ी की गई सुरक्षा

ठाकुर ने इस दावे की पड़ताल की और रिकॉर्डिंग और QR कोड समेत सभी सबूत पुलिस को सौंप दिए। इस रविवार को NEET-UG की दोबारा परीक्षा हुई, जिसमें कम से कम 22 लाख छात्र शामिल हुए। यह परीक्षा मई में हुए कथित पेपर लीक के बाद आयोजित की गई है। ऐसे में अधिकारी कोई चूक नहीं करना चाहते थे। प्रश्न पत्रों को भारतीय वायु सेना के विमानों से भेजा गया है और 5,440 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और कड़ी रखी गई। अजमेर की पुलिस अधीक्षक उषा यादव ने छात्रों को अलर्ट रहने की सलाह दी है, क्योंकि ठग अक्सर ऐसे परीक्षा उम्मीदवारों को अपना निशाना बनाते हैं।