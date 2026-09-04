शनिवार को मुंबई में फिर दही हांडी का धमाल, जश्न के बीच ट्रैफिक जाम से ऐसे बचें

अलग-अलग स्थानीय मंडलों में दही हांडी के कार्यक्रम अलग-अलग समय पर शुरू होंगे। कुछ जगह ये सुबह देर से शुरू होकर शाम तक चलेंगे, इसलिए अपने इलाके का कार्यक्रम पहले ही देख लेना समझदारी होगी।

अगर आप इन दिनों बाहर निकलने वाले हैं, तो जरा ध्यान दें: दादर और घाटकोपर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों के पास आपको सड़कों पर जाम और भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप आसानी से यात्रा करना चाहते हैं, तो इन व्यस्त इलाकों से बचने के लिए दूसरे रास्ते चुनें या फिर उत्सव के दौरान इन जगहों पर जाने से बचें।