शनिवार को मुंबई में फिर दही हांडी का धमाल, जश्न के बीच ट्रैफिक जाम से ऐसे बचें
मुंबई में दही हांडी का त्योहार शनिवार, 5 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी के बाद फिर से धूम मचाने वाला है। गोविंदाओं को ऊंची-ऊंची हांडियों को फोड़ते देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सड़कों पर हांडियां ऊंची लटकाई जाएंगी और भीड़ बेसब्री से मटका टूटने का इंतजार करेगी। यह रोमांच सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा। दादर, लालबाग, परेल, वर्ली, घाटकोपर जैसे कई इलाकों में लोग इस जश्न में शामिल होंगे।
स्थानीय कार्यक्रम देखें और दादर घाटकोपर से बचें
अलग-अलग स्थानीय मंडलों में दही हांडी के कार्यक्रम अलग-अलग समय पर शुरू होंगे। कुछ जगह ये सुबह देर से शुरू होकर शाम तक चलेंगे, इसलिए अपने इलाके का कार्यक्रम पहले ही देख लेना समझदारी होगी।
अगर आप इन दिनों बाहर निकलने वाले हैं, तो जरा ध्यान दें: दादर और घाटकोपर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों के पास आपको सड़कों पर जाम और भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप आसानी से यात्रा करना चाहते हैं, तो इन व्यस्त इलाकों से बचने के लिए दूसरे रास्ते चुनें या फिर उत्सव के दौरान इन जगहों पर जाने से बचें।