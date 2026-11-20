मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में एक महिला कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर उमेश माचिंदर के ट्रांसफर पर दफ्तर में ही पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई।

दरअसल, इस महिला कांस्टेबल ने माचिंदर पर ड्यूटी लगाने को लेकर शिकायत की थी। इसी शिकायत के बाद उनका ट्रांसफर स्पेशल ब्रांच-I में कर दिया गया। खास बात यह है कि इंस्पेक्टर माचिंदर को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं मिला।

माचिंदर ने 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' को बताया कि उन्हें विभागीय जांच का मौका तक नहीं दिया गया।