मुंबई: इंस्पेक्टर का हुआ तबादला तो महिला कांस्टेबल ने दफ्तर में फोड़े पटाखे, जानिए मामला
मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में एक महिला कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर उमेश माचिंदर के ट्रांसफर पर दफ्तर में ही पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई।
दरअसल, इस महिला कांस्टेबल ने माचिंदर पर ड्यूटी लगाने को लेकर शिकायत की थी। इसी शिकायत के बाद उनका ट्रांसफर स्पेशल ब्रांच-I में कर दिया गया। खास बात यह है कि इंस्पेक्टर माचिंदर को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं मिला।
माचिंदर ने 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' को बताया कि उन्हें विभागीय जांच का मौका तक नहीं दिया गया।
सहकर्मियों का आरोप, महिला कांस्टेबल IPS पति का नाम लेकर धमकाती थी
सहकर्मियों का कहना है कि यह महिला कांस्टेबल अक्सर अपनी ड्यूटी से गायब रहती थी। वह अपने IPS अधिकारी पति का नाम लेकर दूसरों को धमकाती थी। यहां तक कि उसने 6 अधिकारियों के ट्रांसफर की धमकी भी दी थी।
महिला कांस्टेबल की इन हरकतों से बाकी स्टाफ काफी असहज महसूस करता है। 13 नवंबर को हुई एक बोर्ड मीटिंग के तुरंत बाद बिना किसी औपचारिक जांच के यह ट्रांसफर इतनी जल्दी कर दिया गया। इस वजह से कई लोग उसके खिलाफ बोलने से भी डरने लगे हैं।