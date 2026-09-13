गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई में IMD का यलो अलर्ट, गरज-चमक की भी चेतावनी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही, गरज-चमक और बिजली की कड़क भी देखने को मिल सकती है।

गणेश चतुर्थी रविवार से शुरू हो रही है, और उस दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में, त्योहारों या मूर्ति विसर्जन के लिए घर से निकलने वालों को मौसम की जानकारी देखकर ही यात्रा की योजना बनानी चाहिए।